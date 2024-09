Ratinho Junior faz parceria para reabilitação de crianças com deficiência

O Hospital de Reabilitação (HR), do governo do Paraná, firmou uma parceria com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) para triplicar as práticas terapêuticas oferecidas a esses pacientes. A entrega de cadeiras de rodas especiais, cadeiras de banho, órteses, próteses e outros equipamentos na unidade deve passar de 1.800 por ano para mais de 5.000.

O governador Ratinho Junior (PSD), o presidente do conselho de administração da AACD, Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, e o CEO da entidade, Valdesir Galvan, vão assinar o compromisso na próxima semana.

O acordo prevê mapeamento geral dos atendimentos realizados no hospital paranaense para aperfeiçoar os protocolos, com treinamentos de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e administradores, e um estudo sobre a trajetória dos pacientes, o que pode ajudar a definir novos marcos de gestão.

A assessoria técnica envolve todo o corpo da AACD. A previsão do Hospital de Reabilitação é que, a partir disso, as contratações e a distribuição de equipamentos sejam muito mais rápidas.

O Hospital de Reabilitação de Curitiba oferece serviços do SUS para pessoas com deficiência física de todo o Paraná, com tratamentos para doenças neuromusculares, lesões encefálicas, lesões medulares, malformações congênitas, sequelas de hanseníase, paralisia cerebral, amputações, síndrome pós-poliomielite, Parkinson, entre outras condições.

Atualmente, no setor de reabilitação, oferecem-se serviços de fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, enfermagem e nutrição, além de um serviço especializado em Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPMAL).

A unidade paranaense possui 20 leitos de UTI e 51 leitos de enfermaria. Tem cinco salas cirúrgicas, um laboratório de neurocirurgia, um posto de coleta laboratorial que funciona 24 horas, piscina e diversas salas exclusivas para fisioterapia. No último ano, o Hospital de Reabilitação realizou 82.442 atendimentos, incluindo 53.349 sessões terapêuticas, 24.589 consultas e 4.504 exames.