Ratinho Jr lança pacote milionário para construção de 300 creches no PR

O governador Ratinho Junior anunciou, nesta segunda, a construção de 300 creches para ajudar 258 municípios a atenderem crianças de 0 a 3 anos. A expectativa é que os novos espaços abriguem até 13.800 crianças.

O estado tem uma das menores taxas de crianças de 0 a 3 anos fora da escola do país, abaixo da média nacional, de acordo com o IBGE.

Há 20 anos o Governo do Paraná não lançava um pacote de construção de creches desse porte para apoiar as prefeituras.

O investimento será de 391,4 milhões de reais. Os recursos são fruto de uma parceria entre Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e Casa Civil, com aporte do Tesouro Estadual, Fundo para a Infância e Adolescência e Assembleia Legislativa do Paraná.

O dinheiro será depositado diretamente nos fundos municipais e as prefeituras serão responsáveis pela licitação. Cada unidade deve receber cerca de 1,3 milhão de reais.