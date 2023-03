Ranking de sustentabilidade de estados brasileiros será apresentado na ONU

Levantamento dos trabalhos dos estados brasileiros na área ambiental será exposto na 22ª Assembleia de Especialistas em Administração Pública da ONU, em Nova York, nesta segunda. O Ranking de Ativos Verdes escancara a desigualdade no território brasileiro acerca de sustentabilidade, orçamento verde e uso da terra.

“Trata-se de uma oportunidade única para mostrar o ranking que desenvolvemos para tentar trazer uma discussão qualificada sobre a agenda ambiental”, disse o diretor-presidente do Centro de Liderança Pública, Tadeu Barros, que vai mostrar a pesquisa feita pela entidade no ano passado.

O estado mais bem ranqueado é São Paulo. Em seguida, Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal e Paraná completam as cinco unidades da federação mais bem posicionadas. Os estados do Nordeste ocupam as posições mais baixas do Ranking.