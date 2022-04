Randolfe pede convocação de Weintraub sobre negociata em comando do FNDE

O fundo passou a ser comandado por Marcelo Ponte, ex-chefe de gabinete de Ciro Nogueira , em junho do mesmo ano, quando a autarquia teve orçamento de 54 bilhões de reais.

Na terça, Weintraub afirmou em entrevista à CNN que, em 2020, quando comandava a pasta, recebeu do presidente Jair Bolsonaro a ordem para que “entregasse o FNDE ao Centrão”.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou nesta quarta um requerimento para que Abraham Weintraub seja convidado ao Senado para dar explicações a respeito de declarações do ex-ministro da Educação sobre negociatas envolvendo o comando do FNDE , fundo vinculado ao MEC.

No fim do mês passado, o ex-ministro Milton Ribeiro pediu demissão em meio a denúncias de corrupção nos repasses do fundo a prefeituras, em um balcão de negócios que seria comandado por pastores evangélicos.