Randolfe pede a Moraes que visita de Carluxo à Rússia seja investigada

Randolfe Rodrigues protocolou uma petição ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, pedindo que seja investigada a participação de Carlos Bolsonaro na comitiva oficial do presidente Jair Bolsonaro à Rússia.

O senador pediu que o filho zero dois do presidente e um assessor da Presidência prestem depoimento no âmbito do inquérito que corre no Supremo sobre os chamados atos antidemocráticos e cujo o relator é Moraes.

Carluxo é vereador no Rio de Janeiro, não tem cargo no Planalto e não teria motivo oficial para estar na comitiva. Como se sabe, ele é quem comanda as redes sociais e a estratégia digital do pai, ao lado do assessor Tércio Arnaud — que integraria o chamado “gabinete do ódio”, segundo Randolfe.

Na petição, o parlamentar da oposição pleiteou que seja informada, em 24 horas, a relação dos integrantes da comitiva oficial, bem como suas agendas individualizadas com a exposição dos temas tratados.

Conforme o Radar mostrou na quarta, o Planalto se recusou a divulgar a lista com o nome dos integrantes da missão oficial à Rússia nesta semana.