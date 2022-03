Randolfe pede a Moraes que proíba mudanças em diretorias da PF

Randolfe Rodrigues entrou com pedido no STF para que o ministro Alexandre de Moraes proíba a Polícia Federal de mudar o comando do departamento responsável pelo inquérito que investiga a suspeita de interferência de Jair Bolsonaro na própria PF.

O senador de oposição afirma na peça enviada ao Supremo que com a mudança no comando geral da PF sem muitas explicações pelo presidente na semana passada, há o temor de que a nova direção vá mudar as chefias da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado (Dicor) e da Diretoria de Inteligência Policial (DIP), bem como de seus órgão subordinados, que investigam pessoas com foro privilegiado.

O parlamentar pede a Moraes que a corporação fique impedida de fazer trocas no órgão até a conclusão dos inquéritos atualmente em aberto contra pessoas com foro por prerrogativa de função. É o caso, por exemplo, do presidente.

“Requer-se, então, que este Egrégio Supremo Tribunal Federal adote as providências necessárias para impedir que o Senhor Jair Messias Bolsonaro complete seu ímpeto de subjugar a Polícia Federal, interferindo indevidamente na condução de investigações e punindo servidores que exercem legitimamente suas funções”, diz o pedido.