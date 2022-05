Randolfe aprova investigação contra Prevent Senior em SP: ‘caso tenebroso’

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) se manifestou favoravelmente à decisão do Ministério Público de São Paulo de dar continuidade às investigações do caso Prevent Senior na capital paulista.

A promotoria decidiu levar adiante os trabalhos — que apuram irregularidades na conduta da operadora durante a pandemia de Covid-19 — mesmo após a Polícia Civil ter concluído, no mês passado, que não houve atos ilícitos.

“O inquérito policial que havia sido feito é eivado de inconsistências e não havia, sobretudo, ouvido as vítimas deste tenebroso e triste caso. A continuação das investigações fará com que as conclusões da CPI da Pandemia, no Senado, e da CPI da Saúde, no âmbito da Câmara dos Vereadores de São Paulo, sejam levadas em consideração”, declarou o senador nesta terça.

O Ministério Público aguarda, agora, a produção de laudos médicos encomendados ao Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o Imesc, para dar continuidade à investigação.