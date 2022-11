Randolfe anuncia qual será seu lugar na transição de Lula

O senador Randolfe Rodrigues anunciou há pouco que foi convidado pela transição de Lula para ocupar um espaço no grupo de Desenvolvimento Regional.

“Recebi com muita honra o convite da equipe de transição para integrar a coordenação do grupo de Desenvolvimento Regional. Agradeço ao presidente Lula pela confiança nessa missão tão importante. Vamos juntos, pelo povo, reconstruir o Brasil! O trabalho do grupo de Desenvolvimento Regional será essencial para reduzir as disparidades, cuidar do meio ambiente e incluir pessoas de regiões que foram esquecidas nos últimos anos, inclusive do Amapá. Vamos trabalhar pelo e para os que mais precisam”, disse Randolfe.