Raízen firma parceria para fornecer energia à Smart Fit

A Raízen, joint venture entre a Shell e a Cosan, fechou parceria com a Smart Fit para fornecimento de energia para 150 unidades da rede de academias de musculação.

As companhias firmaram dois acordos que podem levar, segundo estimativa das próprias empresas, a uma economia estimada em 12,7 milhões de reais em cinco anos.

O primeiro acordo é da chamada geração distribuída, modelo em que a geração fica próxima de onde essa energia será consumida. Esse termo também se refere, por exemplo, para as placas solares instaladas em prédios comerciais. Segundo as empresas, 85 unidades da rede de academias em São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul e no DF terão esse modelo de abastecimento.

O segundo acordo é de comercialização de energia de fontes renováveis para outras 65 unidades no Sudeste e no Nordeste. Essas academia passarão a usar energia comprada no chamado mercado livre, que é onde consumidores compram diretamente dos geradores, em contratos com prazo e volume de entrega definidos.