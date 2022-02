Rainha Elizabeth II envia condolências às vítimas de Petrópolis

A rainha do Reino Unido, Elizabeth II, enviou uma mensagem de condolências às vítimas das chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O número de mortos chegou a 181 na noite desta segunda-feira.

A monarca disse estar “profundamente entristecida” por aqueles que perderam suas vidas.

“Estou profundamente entristecida de saber da trágica perda de vidas e da destruição causada pelas terríveis enchentes no Brasil. Meus pensamentos e orações estão com todos aqueles que perderam suas vidas, entes queridos e casas, bem como com os profissionais dos serviços de emergência e todos os que trabalham nos esforços de recuperação da cidade”, diz a nota, em tradução livre do inglês.