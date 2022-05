Rainha do romantismo na Argentina publica livro no Brasil

Rainha do romantismo na Argentina, com mais de 3,5 milhões de exemplares vendidos, e apontada como uma das maiores autoras de literatura romântica na atualidade, Florencia Bonelli lança no Brasil o livro O feitiço da água, que chega às lojas pelo Grupo Planeta.

Acostumados com tramas que refletem sobre o amor e a guerra com pano de fundo histórico, político e social, desta vez os fãs da escritora se deparam com um romance contemporâneo cuja espinha dorsal é a astrologia. São os astros que ajudam o leitor a entender os personagens e antecipam situações por eles vivenciadas.

O feitiço da água é sobre a jornada de Brenda, uma estudante de economia bem-sucedida, porém infeliz. A protagonista parte em busca do primeiro amor, Diego, e, neste entremeio, inicia uma transformação interna para descobrir seu verdadeiro eu. Em meio ao caos, o casal enfrenta dilemas pessoais e familiares, mas, que no final, o desfecho desta união é o encontro com a felicidade.

Florencia deixou de lado uma carreira bem-sucedida na área contábil e, no fim dos anos 1990, passou a se dedicar exclusivamente à escrita. Nascida em Córdoba, atualmente mora na Suíça e tem livros traduzidos em vários idiomas. No Brasil, a autora estreou em 2018 com a obra O que dizem seus olhos, também pela Planeta.

Continua após a publicidade