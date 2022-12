Questionamento de Bolsonaro às urnas é desaprovado por 61% dos brasileiros

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Genial Quaest indicou que 61% dos brasileiros desaprovam a postura de Jair Bolsonaro de questionar o resultado das eleições presidenciais deste ano, em que Lula saiu vitorioso.

Apenas 34% (ou cerca de um terço do total) da população aprova as ações de Bolsonaro de contestar o processo eleitoral. Cinco por cento não souberam opinar sobre o assunto.

De acordo com o levantamento, 45% da população acham que Bolsonaro se comportou mal diante do resultado das urnas, enquanto 41% dizem que o presidente reagiu bem.

Entre os eleitores de Bolsonaro, 25% (ou um quarto do total), desaprovam a postura do presidente depois do resultado das eleições, enquanto 70% dão guarida para as suas ações.

Dos eleitores de Lula, 94% desaprovam o presidente, enquanto 4% concordam com o que ele tem feito em relação às eleições.

Apesar de os brasileiros desaprovarem, em sua maioria, as ações do presidente, a população está dividida sobre as manifestações de cunho golpista que tomam as portas de quartéis, estradas e ruas do país.

Segundo a pesquisa, 45% dos brasileiros consideram os atos como “movimentos antidemocráticos”, enquanto outros 45% acreditam que os protestos são legítimos. Uma parcela de 11% da população não soube opinar.

Dos ouvidos na pesquisa, 90% disseram que o país saiu dividido das eleições, enquanto apenas 8% disseram que a nação terminou o período eleitoral mais unida.

A pesquisa Genial Quaest ouviu 2.005 pessoas de 3 a 6 deste mês. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos e o nível de confiança é de 95%.