‘Quero ver encarar a realidade’, diz Bolsonaro sobre ‘promessas’ de Lula

O presidente Jair Bolsonaro criticou as ‘promessas’ feitas recentemente por Lula e afirmou que as declarações do ex-presidente visam apenas “o poder”.

Sem citar nominalmente o petista, Bolsonaro citou figuras que defendem o “aborto, desarmamento, MST e admiram ditadores pelo mundo todo”.

“Não dá pra admitir, e tem gente que ainda é simpático a ele, porque ele fala ‘Vou passar a gasolina pra 3 reais’, ‘Vou aumentar o salário mínimo‘. É promessa. Quero ver encarar uma realidade, pegar o governo que eu peguei, três anos com dois de pandemia (…) o cara fala ‘não roubei’, mas fala isso em torno de quê? Pra ter apoio, poder”, declarou Bolsonaro a apoiadores na manhã desta terça-feira.

Em recentes entrevistas, o ex-presidente Lula tem indicado que, se eleito — o que passa por primeiro definir sua candidatura –, vai mudar a política de preços da Petrobras e retomar a campanha de “aumento vigoroso” do piso salarial.