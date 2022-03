Quem vai substituir Tereza Cristina no Ministério da Agricultura

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atual secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o ex-deputado federal Marcos Montes vai assumir a pasta nesta quinta-feira, no lugar de Tereza Cristina, que deixa o cargo para disputar o Senado pelo Mato Grosso do Sul.

Filiado ao PSD de Gilberto Kassab, Montes é o número 2 de Tereza Cristina desde o início do governo Bolsonaro. Em 2018, ele foi candidato a vice-governador de Minas Gerais na chapa de Antonio Anastasia, que era do PSDB na eleição — vencida por Romeu Zema, do Novo.

Formado em medicina, Montes foi deputado federal por três mandatos consecutivos, de 2007 a 2019, secretário estadual de Desenvolvimento Social e Esportes no governo Aécio Neves, de 2004 a 2006, e prefeito de Uberaba (MG) de 1997 a 2004. O mineiro também foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA.

De acordo com o ministério, a cerimônia de transmissão de cargo está marcada para as 15h.