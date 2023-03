Quem vai comandar o Conselho de Ética do Senado

O senador Jayme Campos (União-MT) foi eleito nesta terça-feira como presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. Ele assume novamente o cargo que ocupou até setembro de 2021.

Após ser aclamado pelo colegiado, Campos disse que conduzirá o trabalho com “serenidade e independência”.

“Como democrata, meu compromisso é com o Estado de Direito”, disse.

A vice-presidência do conselho ficou com o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga.