Quem são os ministros de Bolsonaro que assumem nesta quinta

Com as trocas oficializadas nesta quinta-feira por conta das eleições, Jair Bolsonaro ganhou nove novos ministros. O presidente optou por soluções caseiras. Todos já atuavam no governo.

Três deles eram secretários-executivos das respectivas pastas, o segundo cargo mais importante de um ministério. E, via de regra, são ilustres desconhecidos.

Conheça abaixo os novos ministros do governo Bolsonaro:

Célio Faria Júnior – Secretaria de Governo

Chefe do gabinete pessoal de Bolsonaro desde outubro de 2020, ele é servidor público federal e economista. Segundo o seu currículo, o novo ministro desempenhou funções nas áreas orçamentária e financeira na Assessoria de Relações Institucionais da Marinha, de 1994 a 2014 e de 2016 a 2018. Nesse hiato, foi encarregado da Divisão do Fundo Naval na Comissão Naval Brasileira em Washington, nos Estados Unidos. Célio participou da equipe de transição do governo Bolsonaro e logo assumiu a chefia da Assessoria Especial do presidente.

Marcos Montes – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretário-executivo da pasta desde o início do governo, Montes foi candidato a vice-governador de Minas Gerais em 2018, deputado federal por três mandatos consecutivos, de 2007 a 2019, secretário estadual de Desenvolvimento Social e Esportes no governo Aécio Neves, de 2004 a 2006, e prefeito de Uberaba (MG) de 1997 a 2004. Formado em medicina, o mineiro também foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA.

Ronaldo Vieira – Ministério da Cidadania

Atual chefe de assuntos estratégicos da pasta, é formado em administração e direito, no qual também tem mestrado. Foi ouvidor-Geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública na gestão do ex-ministro Sergio Moro.

Paulo César Alvim – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

Atual secretário de Empreendedorismo e Inovação da pasta, ele atuou por 17 anos no Sebrae Nacional, passando por áreas de Tecnologia e Inovação, Agronegócio, Acesso a Mercados e Serviços Financeiros. Antes, foi diretor do Departamento de Setores Intensivos em Mão-de-obra no então Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Formado em engenharia civil e ciência da informação, também teve passagens pelo Governo do Distrito Federal nas pastas de ciência e tecnologia.

Daniel de Oliveira Duarte Ferreira – Ministério do Desenvolvimento Regional

Secretário-executivo da pasta, ele é graduado em engenharia civil e especialista em gestão e Orçamento público. Antes, chefiou o Departamento de Produção Habitacional da Secretaria Nacional de Habitação do ministério. Também passou pela CGU e é servidor do cargo de analista de infraestrutura do Ministério da Economia.

Marcelo Sampaio Cunha Filho – Ministério da Infraestrutura

Secretário-executivo da pasta durante toda a gestão Tarcísio de Freitas, ele já atuou na Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil

da Presidência e no Ministério dos Transportes, em governos anteriores. Possui mestrado em planejamento de transporte. E é genro do general Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência.

Cristiane Rodrigues Britto – Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Secretária Nacional de Políticas para Mulheres desde maio de 2019, ela é advogada eleitoralista, com atuação principal no ramo do direito partidário, além de ser especialista em marketing político. É também uma das fundadoras da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a Abradep, e foi conselheira da OAB.

José Carlos Oliveira – Ministério do Trabalho e Previdência

Presidente do INSS desde novembro do ano passado, o novo ministro é servidor concursado do instituto desde 1985 e foi superintendente estadual do órgão em São Paulo de 2016 a 2021. É formado em administração de empresas.

Carlos Brito – Ministério do Turismo

Diretor-presidente da Embratur desde dezembro de 2020, ele sucedeu o agora ex-ministro Gilson Machado na agência, na qual já atuava como diretor de Gestão Corporativa. Nascido no Recife, ele é formado em administração e atuou por mais de 20 anos na iniciativa privada.