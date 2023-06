Quem são as três mulheres candidatas à vaga de ministra substituta do TSE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula vai escolher entre três mulheres a nova ministra substituta do TSE. A lista tríplice com os nomes das juristas Daniela Lima de Andrade Borges, Edilene Lobo e Marilda de Paula Silveira foi referendada nesta quarta-feira pelo plenário do STF, em votação unânime.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, havia enviado a lista ao Supremo, em um ofício que informou sobre o encerramento do mandato do agora ex-ministro substituto André Ramos Tavares, que tomou posse nesta terça como ministro efetivo.

Daniela e Edilene constaram na lista quádrupla enviada pelo STF a Lula na semana passada para a escolha dos dois novos ministros do TSE, Tavares e Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto.