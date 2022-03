Quem são as senadoras na Comissão de Transparência das Eleições no TSE

Rodrigo Pacheco indicou as senadoras Eliziane Gama (Cidadania-MA) e Kátia Abreu (PP-TO) como representantes do Congresso e do Senado na comissão de Transparência das Eleições do TSE.

O colegiado foi criado em setembro do ano passado pelo então presidente do tribunal Luís Roberto Barroso como resposta aos ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral brasileiro.

A comissão que é presidida pelo chefe do Senado– atualmente Rodrigo Pacheco– tem representantes de vários setores da sociedade, como as Forças Armadas e a OAB. O objetivo é dar mais transparência ao pleito deste ano. O Parlamento tem três assentos na comissão.

Pacheco disse ter certeza do trabalho que as duas desempenharão em nome do Legislativo e que a escolha valoriza ainda mais a representatividade feminina. Um detalhe é que Eliziane Gama tem sido cotada para ser a candidata a vice-presidente da chapa do governador João Doria ao Palácio do Planalto.