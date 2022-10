Quem foi mais citado e o mais ‘compartilhado’ no Twitter durante o debate

Atualizado em 17 out 2022, 18h28 - Publicado em 18 out 2022, 09h30

Lula foi mais mencionado que Jair Bolsonaro no Twitter durante o debate da Band, no domingo, de acordo com dados contabilizados pelo software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais. O petista teve 360.734 menções ao seu nome entre 20h e meia-noite, enquanto o presidente somou 301.671 citações — 19,6% a menos que o adversário. O levantamento não distingue as menções positivas e negativas.

Entre 21h e 22h, quando ocorreu a metade final do duelo, Lula chegou a ser mencionado em cerca de 2.500 postagens por minuto e Bolsonaro em pouco mais de 2.000 publicações. O levantamento foi encomendado pela startup de comunicação O Pauteiro.

No comparativo entre os compartilhamentos dos conteúdos que os citaram, Bolsonaro apareceu à frente, com cerca de 1,5 milhão de “retuítes”, contra aproximadamente 1,2 milhões de Lula.