Quem foi à primeira reunião da campanha de Lula no 2º turno

Atualizado em 3 out 2022, 20h23 - Publicado em 3 out 2022, 20h05

Por Ramiro Brites Atualizado em 3 out 2022, 20h23 - Publicado em 3 out 2022, 20h05

A primeira reunião de Lula com os coordenadores de campanha após o primeiro turno ocorreu na tarde desta segunda, em São Paulo. O encontro, marcado para as 15h, iniciou com atraso. Apesar da presença de jornalistas no Hotel Gran Mercure, a conversa entre os apoiadores do ex-presidente começou de portas fechadas.

Depois, o grupo se dirigiu à imprensa. A primeira a falar foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, recém reeleita como deputada federal pelo Paraná. Lula assumiu o microfone na sequência, elevou o tom contra Jair Bolsonaro, pediu para conversar com adversários para apoio no segundo turno e convocou a militância às ruas.

Alguns participantes da reunião:

André Janones

Aloizio Mercadante

Dilma Rousseff

Edinho Silva

Fernando Haddad

Geraldo Alckmin

Gleisi Hoffmann

Guilherme Boulos

Humberto Costa

João Paulo Rodrigues – MST

José Luiz Penna

Juliano Medeiros

Luciana Santos

Marcio Macedo

Márcio França

Marina Silva

Paulinho da Força

Paulo Teixeira

Randolfe Rodrigues

Reginaldo Lopes

Ricardo Patah

Rui Falcão

Wellington Dias