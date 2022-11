Quem é o único aliado de Lula na reunião com o presidente de Portugal

Lula se reuniu há pouco com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa, e apenas um aliado do presidente eleito do Brasil acompanhou a conversa na sala do Palácio de Belém, sua residência oficial: o ex-ministro Fernando Haddad.

Cotado para integrar o novo governo, em uma pasta econômica ou de volta à Educação, Haddad foi derrotado no segundo turno da disputa pelo Governo de São Paulo pelo ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas.

O ex-prefeito da capital paulista também acompanhou Lula na COP27, no Egito, nesta semana.

Na reunião com Rebelo de Sousa, o petista disse pelas redes sociais que teve a “grata surpresa” de encontrar também o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, aproveitando para tratar de interesses dos três países.

Depois do encontro com o chefe de Estado português, o presidente eleito terá uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do país, António Costa.

Veja abaixo imagens do início da reunião, divulgadas pela assessoria de Lula: