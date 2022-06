Quem é a preferida de Tarcísio para ser sua vice

Muita água pode rolar até as convenções partidárias que vão fechar as chapas para as eleições desse ano, entre julho e agosto, mas a deputada federal Rosana Valle é a preferida de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para ser sua vice na disputa pelo Governo de São Paulo.

Jornalista e natural de Santos, Rosana migrou do PSB para o PL de Jair Bolsonaro no fim da janela partidária, no dia 1º de abril. Ela já tem atuado na elaboração do programa de governo do ex-ministro da Infraestrutura e tem uma ótima relação com o pré-candidato e com o presidente.

Com a indefinição do apresentador José Luiz Datena (PSC) sobre a candidatura ao Senado na chapa de Tarcísio, no entanto, ainda há espaço para um freio de arrumação no grupo.

O ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf (Republicanos) é tido tanto como possível plano B para concorrer a senador como a vice-governador.

Questionado recentemente sobre quem irá acompanhá-lo na chapa, Tarcísio tratou Skaf como uma “possibilidade”, mas ressaltou que uma mulher seria uma “ótima pedida”.

Em abril, quando se filiou ao PL, Rosana — que tem acompanhado o pré-candidato em algumas agendas pelo estado — disse que “houve uma sondagem”, mas que a decisão não estava tomada.