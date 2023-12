Quem vai representar Lula na posse de Milei na Argentina?

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A cinco dias da posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, o governo brasileiro informou na manhã desta terça-feira que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai representar o presidente Lula no evento, que acontecerá no próximo domingo.

Na semana passada, o ultraliberal enviou uma carta ao líder brasileiro em que convidou o brasileiro para o evento e afirmou o desejo de reforçar a relação entre os países. O documento foi entregue pela futura chanceler da Argentina, Diana Mondino, ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante uma reunião em Brasília no dia 26 de novembro.

Nesta segunda, uma fonte do Palácio do Planalto disse acreditar que o ministro Rui Costa seria o enviado por Lula para a Argentina, mas um interlocutor do chefe da Casa Civil negou.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, foi convidado por Milei e confirmou presença na posse do aliado, assim como outros parlamentares e governadores de direita brasileiros.