Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites.

O que motiva Ciro Gomes nessa reta final da campanha? Profecias de João Santana tiradas da vitória de… Dilma Rousseff.

Em 2014, a petista enfrentava um profundo desgaste político, com multidões nas ruas e o escândalo da Lava-Jato a todo vapor. Apesar disso, Dilma — com o marqueteiro que hoje está com Ciro — venceu.