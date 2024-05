Quem alertou Lula sobre as dimensões apocalípticas da tragédia no RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe da Secom, o gaúcho Paulo Pimenta foi quem primeiro alertou Lula sobre as dimensões apocalípticas da tragédia no Rio Grande do Sul.

Na hora, o presidente decidiu viajar ao estado — na quinta-feira da semana passada.

Pimenta, como se sabe, está atuando diretamente no front, nas cidades gaúchas, para acelerar a chegada de socorro aos gaúchos.