Queiroz ataca Freixo por foto em desastre em Petrópolis

Como o Radar mostrou na semana passada, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Jair e Flávio Bolsonaro envolvido no caso das rachadinhas, voltou às redes porque pretende se candidatar a deputado pelo Rio neste ano.

Nesta segunda, ele atacou o deputado Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do Estado, por fotos do parlamentar no desastre da serra em Petrópolis, na região serrana do Rio.

“Aí, galera, vocês já viram um milagre. Eu vou mostrar um milagre para vocês. Olha a bota desse Marcelo Frouxo. Petrópolis está tomada de lama e a bota dele não tem nenhuma sujeira”, disse.

Redes bolsonaristas acusaram Freixo de estar bem vestido em meio à tragédia, o que levou o deputado a gravar um vídeo no domingo mostrando um tênis de lona e uma calça jeans rasgada nos fundilhos usados no dia anterior como resposta. Nas fotos do domingo, ele já aparece usando uma galocha de borracha ao invés do tênis.