Queiroga diz a Pacheco que vai declarar o fim da pandemia no país

No começo do mês, o presidente Jair Bolsonaro avisou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estudava decretar o fim da pandemia da Covid-19 no Brasil, rebaixando a situação para uma endemia. Pois nesta terça-feira, Queiroga se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para sinalizar que vai flexibilizar o estado de emergência sanitária.

No encontro, segundo Pacheco, o ministro apresentou dados sobre a pandemia da Covid-19, como o número de internações e o avanço da vacinação de crianças e adultos. Mas o chefe do Senado não ficou totalmente convencido.

“Diante da sinalização, manifestei ao ministro preocupação com a nova onda do vírus, vista nos últimos dias na China, mas me comprometi a levar a discussão aos líderes do Senado”, escreveu o senador nas redes sociais.