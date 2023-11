Queda de popularidade fez Lula sacrificar meta fiscal do governo

Governos do PT sempre conviveram com duras disputas entre as alas políticas e econômicas da máquina. Na temporada atual, Fernando Haddad tem sofrido para manter Lula focado e comprometido com os sacrifícios impostos pelos compromissos fiscais vendidos ao país.

A ala política leva vantagem sobre Haddad porque não precisa convencer Lula em nada. O presidente é o maior entusiasta dos gastos indiscriminados da máquina e nem eventuais conselhos de Rui Costa ou de Gleisi Hoffmann são necessários para desviar Lula do caminho.

Ao longo dos anos, o petista aprendeu que gastar de modo populista é a melhor saída para embalar interesses eleitorais do PT e ainda resgatar popularidade. A recente queda de otimismo dos brasileiros em relação ao governo mostra que Lula comanda uma gestão envelhecida, que promete velhas novidades, apresenta velhos discursos de revisão de reformas e não consegue vender sonhos à audiência.

Fazer o país sonhar sempre foi o segredo de Lula no Planalto. O problema é que distribuir sonhos custa cada vez mais caro ao já saturado orçamento da União e Lula perdeu formuladores de políticas públicas e marqueteiros que vendiam novidades à plateia. Daí o motivo de Lula querer gastar, gastar e gastar. Quem corta gastos para evitar rombos na meta fiscal não consegue distribuir otimismo ao eleitorado.

A fala de Lula é cristalina sobre Haddad e sobre gastar para fazer política. Por mais que o chefe da Fazenda diga que “não há por parte do presidente nenhum descompromisso com a meta”, Lula deixou claro que, sabe do papel de Haddad e das implicações em não seguir o caminho estipulado pelo auxiliar, e que, apesar de saber, vai seguir o outro.

“Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero”, disse Lula.

A ordem, no governo, portanto, é gastar, não garantir meta zero, já que Lula admite não querer cortar gastos, inclusive os que envolvem obras.

“Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para este País. Eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser”, disse Lula.