Que ironia! Salário de Bolsonaro no PL depende de Alexandre de Moraes

Jair Bolsonaro, como mostrou o Radar mais cedo, está nos Estados Unidos passeando e ainda pensando que comanda a República.

A realidade do capitão, no entanto, é bem menos nobre. Para receber o baita salário que o PL de Valdemar Costa Neto pagará com dinheiro público, Bolsonaro depende hoje da boa vontade de Alexandre de Moraes, o ministro do STF tão atacado e insultado por ele.

Sem que Moraes libere recursos bloqueados do partido por causa do questionamento da eleição, Bolsonaro vai precisar se virar com os rendimentos de aposentadorias — que não são poucos, claro — até poder colocar a mão no contracheque do PL.