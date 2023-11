Quatro meses após coletiva de Dino, mistério sobre caso Marielle persiste

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nos próximos dias, uma famosa entrevista coletiva do ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça vai completar quatro meses. Na ocasião, o ministro anunciou futuras operações da Polícia Federal e o iminente desfecho do caso Marielle.

O ministro revelou que o ex-policial militar do Rio de Janeiro Élcio de Queiroz havia fechado delação premiada e confessado participação no assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves.

Até hoje, no entanto, a pergunta permanece: quem mandou matar Marielle e Anderson?