Quatro em dez indústrias investirão em energias renováveis, diz CNI

Atualizado em 18 out 2022, 15h20 - Publicado em 18 out 2022, 17h30

Quatro em cada dez indústrias brasileiras pretendem fazer investimentos para reduzir gargalos no uso de energias renováveis na produção nos próximos anos, segundo levantamento encomendado pela CNI ao Instituto FSB Pesquisa.

De acordo com a pesquisa que ouviu 2.500 gestores de indústrias no país, entre os principais entraves para a ampliação do uso de energias limpas na produção estão a falta de incentivos ao uso de energia solar (17%), o baixo investimento em energia renovável (16%) e a subutilização do potencial de geração eólica no país (7%).

A pesquisa foi a campo entre 23 de junho e 9 de agosto deste ano e ouviu executivos de grandes e médias empresas industriais nos 26 estados e no DF.