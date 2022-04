Quase um terço dos brasileiros acha que a situação do país vai piorar

O Gerp, instituto de pesquisa do Rio que tem feito levantamentos eleitorais de abrangência nacional, lançou seu uma pesquisa com o índice de confiança do brasileiro no país. Os resultados indicaram que 24% dos ouvidos acham que a situação do Brasil está ruim e 36%, acham que está péssima. Apenas 3% disseram que ela está ótima e 14,%, boa. Dos ouvidos, 22% disseram que o momento é razoável.

O instituto pediu que as pessoas dissessem o que acham que acontecerá no futuro próximo. Quase um terço dos ouvidos, ou 24%, acham que a situação irá piorar nos próximos seis meses, enquanto 8% disseram acreditar que o cenário estará muito pior no futuro. Apenas 4% acham que o país estará muito melhor. Os que acham que o cenário será somente melhor responderam por 32% dos ouvidos. Já os que acham que nada irá mudar são 28%.

A despeito do relativo otimismo no futuro, 25% acreditam na possibilidade de perderem seus empregos ou alguém da família ficar desempregado. Já 44% acham que a soma do rendimento familiar não irá mudar. No total dos ouvidos, 37% acham que o momento atual é péssimo para se fazer compras de um modo geral. Outros 47% acham que ele é péssimo também para compras de alto valor agregado. Já 35% acham que o momento é péssimo para compras a crédito.

O instituto criou um indicador de base 200 para avaliar a confiança do brasileiro a partir das respostas do questionário. O número, o primeiro que comporá no futuro uma série histórica comparável, atingiu 74,70 pontos, o que significa que a confiança no país está abaixo da média de 100 pontos, o que indica uma visão neutra. Abaixo de 100 pontos é considerada uma visão pessimista enquanto acima de 100, otimista.

O Gerp ouviu 2.095 pessoas, entre 30 de março e 05 de abril. A margem de erro é de 2,18 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95,55%.