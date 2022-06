Quase seis meses depois, governo Bolsonaro volta a ter líder no Senado

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) foi indicado nesta terça-feira para assumir a liderança do governo Jair Bolsonaro no Senado. O anúncio foi feito há pouco pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Célio Faria Júnior.

O posto estava vago havia quase seis meses. Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) entregou o cargo no dia 15 de dezembro do ano passado, depois de ser derrotado na eleição para uma vaga no Tribunal de Contas da União.

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG), que assumiu o mandato no lugar de Antonio Anastasia, eleito para o TCU, chegou a ser convidado para substituir Bezerra Coelho, mas não aceitou. Hoje, inclusive, Silveira é cotado para disputar a reeleição ao Senado na chapa de Alexandre Kalil em Minas — que, por sua vez, já fechou apoio a Lula.

Em abril desse ano, Carlos Viana (PL-MG), que é pré-candidato ao governo de Minas Gerais, chegou a ser anunciado para ocupar o posto, mas indicação nunca foi oficializada.

Líder do partido de Bolsonaro no Senado, Portinho era suplente de Arolde de Oliveira, que morreu em 2020, vítima da Covid-19, e está no seu primeiro mandato.

Continua após a publicidade