Quase 90% de entrevistados de pesquisa não usam canais contra corrupção

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites.

O Instituto Não Aceito Corrupção fez um levantamento inédito com 1.600 entrevistados de todo o país, em parceria com o QualiBest. Dos respondentes, 55% desconhecem os canais de denúncia de seus municípios e outros 34% sabem da existência dos canais de combate à corrupção, mas nunca os usaram.

A pesquisa também mostra que 40% das pessoas entrevistadas afirmam ter sido alvo de extorsão ou conhecem alguém que foi. Quem tem algum tipo de atuação no município (servidores públicos, frequentadores de audiências públicas e sessões da câmara ou integrantes de ONGs) afirma que já sofreu algum tipo de extorsão, pedido de propina ou conhece alguém que passou por isso.

Os entrevistados também disseram que saúde, educação e desemprego são temas mais importantes do que corrupção. A pesquisa, com grau de confiabilidade de 95%, aplicou questionário online. A maioria dos entrevistados são da Classe C.

A coordenação foi do Núcleo de Pesquisa Científica do Inac, coordenado pela professora Rita Biason (UNESP) e Roberto Livianu (USP), com participação dos professores Agatha Paraventi (Cásper Líbero), Kleber Carrilho (IPAM-Lisboa) e André Aquino (USP-Ribeirão Preto).