Quase 1/4 da bancada do PT na Câmara vai disputar prefeituras; veja nomes

Com 68 deputados federais, o PT terá quase um quarto da sua bancada na Câmara na disputa por prefeituras nas eleições municipais de outubro.

Segundo o partido, serão 16 candidatos do “time Lula” em cinco capitais e outros 11 municípios de nove estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Os nomes dos deputados (nove homens e sete mulheres) foram anunciados pela bancada da legenda nesta segunda-feira, dia em que acabou o prazo para as convenções partidárias oficializarem as escolhas para o pleito deste ano.

Com a ascensão do bolsonarismo e a onda antipetista que atingiu o país nos últimos anos, o PT teve um desempenho pífio nas eleições municipais de 2016 e 2020, ano em que não elegeu nenhum prefeito em uma capital pela primeira vez na sua história.

Continua após a publicidade

Após o fiasco, o partido agora quer recuperar terreno tendo o presidente Lula como principal cabo eleitoral e projeta vencer em nove capitais.

Veja a lista a seguir:

Adriana Accorsi – Goiânia (GO)

– Goiânia (GO) Alencar Santana – Guarulhos (SP)

– Guarulhos (SP) Ana Paula Lima – Blumenau (SC)

– Blumenau (SC) Camila Jara – Campo Grande (MS)

– Campo Grande (MS) Dandara – Uberlândia (MG)

– Uberlândia (MG) Denise Pessôa – Caxias do Sul (RS)

– Caxias do Sul (RS) Dimas Gadelha – São Gonçalo (RJ)

– São Gonçalo (RJ) Leonardo Monteiro – Governador Valadares (MG)

– Governador Valadares (MG) Maria do Rosário – Porto Alegre (RS)

– Porto Alegre (RS) Natália Bonavides – Natal (RN)

– Natal (RN) Paulo Guedes – Montes Claros (MG)

– Montes Claros (MG) Pedro Tourinho – Campinas (SP)

– Campinas (SP) Rogério Correia – Belo Horizonte (MG)

– Belo Horizonte (MG) Waldenor Pereira – Vitória da Conquista (BA)

– Vitória da Conquista (BA) Washington Quaquá – Maricá (RJ)

– Maricá (RJ) Zé Neto – Feira de Santana (BA)