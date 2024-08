Quarentões do futebol brasileiro serão destaque no Esporte Espetacular

O Esporte Espetacular deste domingo vai destacar os quarentões do futebol brasileiro, como o goleiro Fábio, do Fluminense, que aos 43 é o mais velho a disputar um jogo de Série A, e Nenê, do Juventude, que completou a mesma idade durante a reportagem (foto) e está próximo de se tornar o segundo mais longevo da história do campeonato. E eles não pensam em pendurar as chuteiras.

“Eu sou muito apaixonado pelo que faço e muito grato a Deus. Ele me tirou de um lugar que ninguém imaginava que eu ia virar jogador de futebol. Inclusive nasci no Dia do Futebol”, disse Nenê ao programa da TV Globo.

O programa foi também foi a Santa Catarina conversar com Vagner Love, que estreou no mês passado no Avaí, que disputa a Série B, e contou sobre a vontade de seguir fazer a diferença em campo, aos 40 anos.

“Acredito que eu ainda tenha uma lenhazinha pra queimar, mas sei que esse momento vai chegar. Mas enquanto eu estiver com condições físicas para acompanhar a garotada, quero estar dentro do futebol”, afirmou o atacante.

Fernandinho, do Athletico-PR, e Thiago Silva, do Fluminense, vão comemorar 40 anos nos próximos meses e também aparecem na reportagem.