Quanto o PT gastou no encontro de Lula com sambistas no Rio

O evento desta quarta-feira de Lula com sambistas no Rio de Janeiro custou aos cofres do PT cerca de 20.000 reais. O montante é referente ao aluguel da quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, no centro da cidade. Os custos foram divididos pelos diretórios estadual e municipal do PT no Rio.

Os custos de deslocamento, hospedagem e segurança de Lula e sua comitiva, que inclui sua a esposa Janja, ficam a cargo do diretório nacional do PT. Lula desembarcou no Rio na quarta para dois dias de agendas.

Na quarta, esteve um encontro com artistas e em uma reunião com reitores de universidades públicas. Nesta quinta, ele participa no fim da tarde de um ato na praça da Cinelândia, tradicional local de manifestações populares no centro da capital fluminense.

Conforme o Radar mostrou, a visita de Lula ao Rio ocorre em meio a uma crise entre o PT e o PSB em torno da composição da chapa que disputará o governo do Estado e a cadeira ao Senado nas eleições deste ano.

O Radar mostrou também que Jair Bolsonaro aproveitou a visita do ex-presidente ao Rio para dar as caras na capital do terceiro maior colégio do país. Bolsonaro estará nesta sexta em uma formatura de paraquedistas do Exército.