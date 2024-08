Quanto o governo de MS gastou no combate aos incêndios no Pantanal

O combate ao incêndios no Pantanal já levou o Governo de Mato Grosso do Sul a comprometer 33,3 milhões de reais de seu orçamento do estado.

Isso sem contar com os 137,6 milhões de reais em crédito extraordinário liberado pelo governo federal, em medida provisória editada no mês passado, para os ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Justiça e Segurança Pública e da Defesa reforçarem ações de prevenção e combate ao fogo no bioma.