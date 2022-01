Quanto custou aos brasileiros o plano de saúde dos deputados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Feitas as contas de 2021, o plano de saúde dos deputados custou aos brasileiros 363,7 milhões de reais. É a despesa administrativa mais elevada da Câmara.

Ganha de longe até mesmo dos gastos com energia elétrica (90 milhões de reais), isso num país que cobrou caro dos brasileiros pela eletricidade no ano passado. Os gastos com informática ficaram na casa de 54 milhões de reais. Já os de segurança foram de 26 milhões de reais.