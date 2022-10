Senado marca data das sabatinas de Messod Azulay e Paulo Sérgio ao STJ

Atualizado em 14 out 2022, 12h17 - Publicado em 17 out 2022, 08h30

Escolhidos por Jair Bolsonaro para integrarem o STJ, os desembargadores Messod Azulay e Paulo Sérgio Domingues serão sabatinados pela CCJ do Senado no dia 7 de novembro.

Inicialmente, as sabatinas, que antecedem o referendo do plenário sobre a indicação dos magistrados ao tribunal, seriam realizadas no dia 19. O calendário apertado da campanha no segundo turno das eleições, no entanto, levou os senadores a adiarem a reunião da CCJ para o próximo esforço concentrado dos parlamentares, em novembro.

O Radar já mostrou que o clima no Senado é tranquilo para a análise das indicações dos dois desembargadores. Eles devem passar na Casa sem problemas — serão inclusive sabatinados em conjunto.