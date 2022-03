‘Quando se fala em corrupção, nós temos o que falar’, diz Bolsonaro

As denúncias de negociatas sobre liberação de verbas por meio de pastores evangélicos no Ministério da Educação, com direito a pedido de propinas em dinheiro e até em um quilo de ouro, já fizeram até a PGR de Agusto Aras pedir a abertura de invetigação contra o ministro Milton Ribeiro, nesta quarta-feira. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro repetiu há pouco o discurso de que não houve nenhuma denúncia de corrupção contra o seu governo em três anos e três meses.

“Cada vez mais, as cores verde e amarelo são vistas pelos quatro cantos do nosso Brasil. Vamos deixando para trás aquela cor vermelha, a cor do comunismo, a cor do atraso e da corrupção. E quando se fala em corrupção, nós temos o que falar. Três anos e três meses sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios”, declarou Bolsonaro durante cerimônia em Quixadá, no Ceará, para lançar algo batizado de Força-tarefa das Águas.

As denúncias sobre o balcão religioso de negócios instalado no MEC foram reveladas na semana passada pelo Estadão. Na noite desta segunda-feira, a Folha de S.Paulo divulgou um áudio do ministro Milton Ribeiro no qual ele admitiu privilegiar um pastor e disse que estava atendendo a um pedido do próprio presidente.

“Tentam a toda maneira nos igualar com quem nos antecedeu, mas não conseguirão, porque é um governo que, acima de tudo, tem profundo respeito pela sua população”, disse ele no seu discurso.