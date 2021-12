Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A partir de janeiro, Rodrigo Pacheco, o pré-candidato do PSD ao Planalto, vai começar a fazer reuniões com notáveis de diferentes áreas do país para montar seu plano de governo. Depois disso, colocará o pé na rua.