Qual foi o objetivo da conversa de Pacheco e Fux nesta terça

Luiz Fux, do STF, e Rodrigo Pacheco, do Congresso, são chefes de poderes que convivem com um barulhento vizinho na Praça dos Três Poderes.

O Executivo de Jair Bolsonaro já tentou crescer para cima do Parlamento durante a gestão de Rodrigo Maia na Câmara. Tentou e ainda tenta avançar além dos seus domínios no Supremo, no TSE e em outras áreas do Judiciário.

O encontro desta terça entre Fux e Pacheco não teve o objetivo de definir medidas concretas contra Bolsonaro ou seus apoiadores que pregam um novo golpe militar.

Serviu mais como um ato simbólico de que os dois poderes, defensores da democracia, conversam entre si e compartilham valores, no caso, a preservação da Constituição e a estabilidade institucional do país.

É, em essência, um recado ao bolsonarismo e seu líder maior.