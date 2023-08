Quaest: os ministros mais populares de Lula na Câmara e o mais rejeitado

A nova pesquisa Quaest mostra ainda como anda a popularidade de alguns ministros de Lula na Câmara dos Deputados.

O retrato mostra como o chefe da Casa Civil, Rui Costa, a despeito do poder que exerce no governo, é visto com reservas no Parlamento. Já Fernando Haddad é o mais popular.

Entre os ministros testados, o chefe da Fazenda tem avaliação positiva de 52%, seguido de Flavio Dino (48%) e Simone Tebet (47%).

O ministro com a avaliação mais negativa é Rui Costa, que aparece com 41% de avaliação negativa entre parlamentares.

A pesquisa ouviu 186 deputados de 21 partidos (maios amostra já feita na Câmara) em uma amostra representativa do plenário da Câmara. O percentual de deputados por partido é semelhante a do universo da Câmara. Assim como a distribuição por região.