Quaest: Nunes comemora favoritismo contra adversários em segundo turno

O candidato à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) comemorou o resultado da pesquisa Genial/Quaest divulgado nesta quarta-feira, 28, em que aparece empatado tecnicamente com os candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB).

O levantamento apontou que Nunes possui, assim como Marçal, 19% das intenções de voto, enquanto Boulos lidera o pleito com 22%, dentro da margem de erro de três pontos percentuais, portanto.

Apesar do empate técnico no primeiro turno, Nunes exaltou o segmento da pesquisa que indicou vitória de sua campanha contra seus dois principais adversários em um eventual segundo turno. Nesse cenário, o candidato do MDB tem 46% das intenções contra 33% de Boulos.

Em uma disputa direta com Pablo Marçal, Nunes venceria seu adversário no segundo turno contando com 47% das intenções contra 26% do candidato do PRTB.

A Quaest ouviu 1.200 eleitores paulistanos entre os dias 25 e 27 de agosto. A pesquisa, contratada pela TV Globo, foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-08379/2024. O nível de confiança é de 95%.