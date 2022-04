PTB quer oferecer vaga ao Senado à esposa de Daniel Silveira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PTB do Rio de Janeiro pretendia lançar Daniel Silveira como candidato à vaga ao Senado pelo estado nas eleições deste ano, mas com a prisão do deputado os planos precisarão de ajustes.

O partido vai oferecer à advogada Paola Daniel, esposa de Silveira, a possibilidade de concorrer ao Senado no lugar do marido.

Filiada ao PTB, ela é atualmente pré-candidata a deputada federal, um cargo cuja eleição é em tese mais simples do que a corrida pela cadeira de senador.

“Não conversamos com o Daniel desde a sentença. Vamos esperar mais um pouco. Se a Paola quiser, a vaga ao Senado é dela”, disse o cacique do PTB do Rio Marcus Vinícius Neskau.