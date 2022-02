PTB diz que dirigentes de Rio e SP estão mantidos em seus cargos

A direção nacional do PTB divulgou nota na noite desta quarta em que nega que seus dirigentes ligados ao Roberto Jefferson tenham sido destituídos do comando de diretórios de Rio, São Paulo e outros dez Estados do partido.

Segundo o Radar mostrou nesta quarta, Graciela Nienov, ex-mandachuva do PTB, usou uma decisão favorável no TSE e cassou o acesso de seus desafetos às senhas do sistema do partidos no TSE. Também conforme esta coluna mostrou, o grupo ligado a Jefferson conseguiu na terça uma outra decisão judicial que restitui as senhas à direção da executiva nacional do partido eleita no último dia 11 em substituição ao grupo de Graciela.

Segundo o grupo de Jefferson, Graciela tenta espalhar informações falsas para dar a impressão de que ainda comanda o partido, o que não seria verdade. Segundo a nota o PTB, “a nova Comissão Executiva Nacional, eleita em 11 de fevereiro de 2022, é comandada pelo deputado estadual Marcus Vinícius (RJ)”.

“Portanto, informa que não houve destituição das Executivas dos seguintes estados: Distrito Federal, Goiás, Bahia, Amapá, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima e Paraná. A secretaria jurídica reforça que os responsáveis por promover tais ações e espalhar essas informações responderão judicialmente pelos seus atos. Ainda, o partido destaca a importância do diretório nacional como entidade de maior autoridade dentro de uma agremiação política, como peça de referência na estrutura partidária. Atualmente, o único meio de comunicação oficial do PTB é o site institucional”, diz a nota.