PT volta a incluir Dilma em atividades do partido nesta semana

Com a participação do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma Rousseff, as bancadas do PT na Câmara e no Senado promove nesta semana o “Seminário Resistência, Travessia e Esperança”.

Realizado na Câmara, mas em formato híbrido (com participação de convidados via internet), o evento, segundo o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), visa discutir o “legado” dos governos petistas, analisar a conjuntura e debater propostas para a reconstrução nacional, o principal desafio do futuro governo.

Dilma volta aos eventos do partido, depois de ter ficado de fora de agendas importantes de Lula, como o jantar com advogados no início do ano.