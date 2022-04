PT volta a acionar TSE por propaganda eleitoral antecipada de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PT protocolou duas novas representações no TSE por propaganda eleitoral antecipada a favor do presidente Jair Bolsonaro, pela realização de carreatas e motociatas no Paraná, no sábado passado. Na terça, o partido também acionou a Justiça Eleitoral por propaganda antecipada por meio de outdoors, em três representações.

A primeira representação desta quinta denuncia a Sociedade Rural do Paraná e o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) pela organização de uma carreata na Expolondrina, em Londrina, com pedido de apoio a Bolsonaro na eleição presidencial deste ano. A segunda relata a presença do presidente em uma motociata na cidade de Ibiporã.

O partido lembrou que o início da propaganda eleitoral só é permitido a partir do dia 16 de agosto. “Conclui-se, assim, pela necessidade de apreciação dos fatos ora narrados e a consequente condenação dos Representados, como modo de se manter incólume o pleito eleitoral que se avizinha, evitando-se a prática de atos que visam apenas acirrar os ânimos eleitorais da sociedade brasileira, utilizando-se de mensagens de propaganda eleitoral veiculadas com conteúdo e ferramentas proibidas pela Lei e por esse Tribunal Superior Eleitoral”, diz umas das peças assinadas pelos advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin.

As representações pedem a condenação de Bolsonaro, da Sociedade Rural do Paraná e Filipe Barros ao pagamento de multa, no valor máximo previsto em lei.