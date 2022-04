PT vai ao MPF contra motociata de Bolsonaro em São Paulo

O PT protocolou nesta terça-feira, 19, uma representação no MPF contra o presidente Jair Bolsonaro pela realização na última sexta-feira de uma manifestação com motocicletas em São Paulo em apoio ao seu projeto de reeleição. O partido já havia ido ao TSE alegando que as chamadas “motociatas” são propaganda antecipada de campanha.

Nesta terça, a legenda foi ao MPF alegando abuso de poder econômico e político de Bolsonaro, dado que recursos públicos foram utilizados para a realização do evento e que empresas privadas com relações com o governo patrocinaram o encontro.

A representação foi protocolada nesta terça e a alegação de abuso de poder político se baseia no fato de o presidente ter conseguido mobilizar aparatos públicos locais de segurança e de trânsito para realizar o seu ato.

O abuso de poder econômico se baseia na alegação de que instituições privadas deram suporte e até patrocinaram a empreitada, a começar pela concessionária da rodovia Anhanguera-Bandeirantes, que ampliou seu efetivo para a motociata, além de ter mantido a estrada fechada pelo tempo que durou a manifestação. Outra irregularidade segundo o PT foi o patrocínio do evento por uma empresa de alimentação que tem contratos ativos com as Forças Armadas.

“Jair Bolsonaro ao realizar a ‘motociata’: (i) se utilizou de aeronaves públicas para fazer a sua locomoção pessoal (e de seus pares) até São Paulo, sem que sequer houvesse compromissos oficiais na região; (ii) em tese despendeu mais de um milhão de reais do erário público com os gastos da segurança do evento; (iii) contou com patrocínio de empresas fornecedoras de material ao governo; (iv) supostamente recebeu verba de particulares para custear o evento por meio de uma entidade religiosa; sem prejuízo de demais valores recebidos que possam ter custeados os atos – mas que ainda não foram descobertos pelas autoridades competentes”, diz a representação.

ATUALIZAÇÃO – 19/04 – 21h17

A primeira versão desta reportagem informou de maneira incorreta que a motociata foi realizada na Rodovia dos Imigrantes. O texto foi corrigido.

